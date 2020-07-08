Ночью в Пионерском сгорел автомобиль

8 Июль 2020 2020-07-08T08:05:38+03:00

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В ночь на среду, 8 июля, на улице Флотской в Пионерском сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.43. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-29.

Также накануне днем сгорела машина на улице Строительной в поселке Ленинское в Славском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU