Ночью в Пионерском сгорел автомобиль
Инцидент произошел на улице Флотской
.Фото: Александр Подгорчук
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В ночь на среду, 8 июля, на улице Флотской в Пионерском сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02.43. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-29.
Также накануне днем сгорела машина на улице Строительной в поселке Ленинское в Славском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU