За три года Центр женского здоровья в Калининграде принял более 20 тыс пациенток

8 Июль 2020 2020-07-08T08:18:29+03:00

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За три года в Центр женского здоровья на ул. Иванникова в Калининграде обратились более 21,6 тысячи пациенток, 85 процентов прошли полное обследование, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В центре женщины проходят исследования на высокочувствительном цифровом маммографе, УЗИ молочных желез, органов брюшной полости и малого таза. Все это помогает выявить на ранних стадиях рак молочной железы и женской репродуктивной системы, а также предраковые заболевания. У 1,5% из тех, кто прошел полное обследование, была выявлена онкопатология. Всего за все время работы здесь зафиксировано порядка 300 случаев онкозаболеваний. На первом месте рак молочной железы, он затронул 188 женщин почти всех возрастных категорий. Также врачи обнаружили 109 случаев гинекологических онкопатологий, 72 процента из которых – рак шейки матки. При этом большая часть новообразований выявлена на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU