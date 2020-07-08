2020-07-08T09:35:06+03:00
Общество

В Правдинске полицейские раскрыли поджог микроавтобуса

Поджигателю грозит до двух лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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В Правдинске полицейские раскрыли поджог микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Микроавтобус сгорел во дворе одного из домов. Владелец транспорта вызвал полицейских, которые установили что причиной возгорания явился поджог.

Правоохранители выяснили, с кем у него имеются конфликтные отношения и вскоре установили личность поджигателя. Им оказался 45-летний местный житель, который облил бензином тряпку и положил ее под щетку стеклоочистителя автомобиля. Причиной своего поступка мужчина назвал давние неприязненные отношения с хозяином иномарки.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба», ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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