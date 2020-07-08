Под Зеленоградском произошло крупное ДТП с пострадавшими

8 Июль 2020 2020-07-08T08:36:43+03:00

Около поселка Сосновка столкнулись «Ягуар» и БМВ

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Очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» сообщают о серьезном ДТП на окраине Зеленоградска.

Около поселка Сосновка столкнулись «Ягуар» и БМВ. По предварительным данным, один из автомобилей пробил дорожное ограждение и выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения оба автомобиля перевернулись. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU