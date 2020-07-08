2020-07-08T09:52:28+03:00
Общество

В «Калининградтеплосети» назвали 34 улицы, которые останутся без горячей воды из-за остановки ТЭЦ-2

Профилактические работы продлятся до 21 июля
Николай Литвинов
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Одновременно с РТС Северная с 8-21 июля в Калининграде остановят на профилактику и плановый ремонт ТЭЦ-2.

На это время без горячего водоснабжения останутся потребители, проживающие по улицам: ул. Батальная, пер. Батальный, Товарная, пер. Товарный, Судостроительная, Машиностроительная, Дрожжевая, Альпийская, 2-ой Альпийский переулок, Тихорецкий тупик, Тихорецкая, Инженерная, Киевская №67, с № 32 по № 76; Дарвина, Летняя, Самаркандская, Щедина, Автомобильная, Толстикова, Иванихиной, Громовой, Машиностроительная, Летний проезд, Интернациональная, Карамзина, Южный Бульвар, Кошевого, Шевцовой, Карамзина, Школьная, Левитана, Великолукская, Восточная, Тобольская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
В Калининграде умер пациент с коронавирусом
В «Храброво» выявили коронавирус у туриста из Москвы
Калининград вошел в топ-10 популярных городов для семейных путешествий этим летом
Tele2 увеличила скорость мобильного интернета на калининградских курортах
В Калининграде выявлено 11 новых случаев коронавируса
В «Калининградтеплосети» назвали 34 улицы, которые останутся без горячей воды из-за остановки ТЭЦ-2
В Правдинске полицейские раскрыли поджог микроавтобуса
Под Зеленоградском произошло крупное ДТП с пострадавшими
За три года Центр женского здоровья в Калининграде принял более 20 тыс пациенток
Ночью в Пионерском сгорел автомобиль
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
350 выпускников мединститута БФУ им. Канта получили дипломы об окончании вуза