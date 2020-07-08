В «Калининградтеплосети» назвали 34 улицы, которые останутся без горячей воды из-за остановки ТЭЦ-2

8 Июль 2020 2020-07-08T09:52:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Одновременно с РТС Северная с 8-21 июля в Калининграде остановят на профилактику и плановый ремонт ТЭЦ-2.

На это время без горячего водоснабжения останутся потребители, проживающие по улицам: ул. Батальная, пер. Батальный, Товарная, пер. Товарный, Судостроительная, Машиностроительная, Дрожжевая, Альпийская, 2-ой Альпийский переулок, Тихорецкий тупик, Тихорецкая, Инженерная, Киевская №67, с № 32 по № 76; Дарвина, Летняя, Самаркандская, Щедина, Автомобильная, Толстикова, Иванихиной, Громовой, Машиностроительная, Летний проезд, Интернациональная, Карамзина, Южный Бульвар, Кошевого, Шевцовой, Карамзина, Школьная, Левитана, Великолукская, Восточная, Тобольская.

ИСТОЧНИК KP.RU