2020-07-08T10:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявлено 11 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 2564 случая заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за минувшие выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2564 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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