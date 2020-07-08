В Калининграде выявлено 11 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2564 случая заболевания.
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Калининградской области за минувшие выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 2564 случая заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU