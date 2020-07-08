Калининград вошел в топ-10 популярных городов для семейных путешествий этим летом

8 Июль 2020 2020-07-08T10:49:51+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, выявил самые популярные города для путешествий с семьей этим летом. Рейтинг был составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа.

В десятку популярных для семейных путешествий городов вошли Санкт-Петербург, Осташков, Лахденпохья, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Воронеж, Калининград и Ярославль.

По данным Tvil.ru, семьи с детьми бронируют поездки в города на период от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 1 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Калининграде, дороже — в Лахденпохье.

ИСТОЧНИК KP.RU