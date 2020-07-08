В «Храброво» выявили коронавирус у туриста из Москвы
За сутки в Калининградской области выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Один заболевший выявлен в аэропорту Храброво при санитарно-карантинном досмотре пассажиров.
«Тепловизором у жителя Москвы, приехавшего на отдых, был установлен факт повышенной температуры. С его слов, он почувствовал недомогание уже на борту воздушного судна. Пассажир был изолирован, бригадой скорой помощи госпитализирован в инфекционный стационар. Определён круг константных по самолету, все они теперь будут находиться под медицинским наблюдением в течении 14 дней», - рассказали в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU