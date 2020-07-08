2020-07-08T11:06:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В «Храброво» выявили коронавирус у туриста из Москвы

Определён круг константных по самолету, все они теперь будут находиться под медицинским наблюдением в течении 14 дней
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За сутки в Калининградской области выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Один заболевший выявлен в аэропорту Храброво при санитарно-карантинном досмотре пассажиров.

«Тепловизором у жителя Москвы, приехавшего на отдых, был установлен факт повышенной температуры. С его слов, он почувствовал недомогание уже на борту воздушного судна. Пассажир был изолирован, бригадой скорой помощи госпитализирован в инфекционный стационар. Определён круг константных по самолету, все они теперь будут находиться под медицинским наблюдением в течении 14 дней», - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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