В Калининграде умер пациент с коронавирусом
Количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 41
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 11 новых случаев коронавируса, один человек умер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией
«Скончался 60-летний мужчина с тяжёлой полисегментарной пневмонией на фоне тяжелой форма эндокринного заболевания», - отметили в оперштабе.
Таким образом, количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 41.
ИСТОЧНИК KP.RU