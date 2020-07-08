В Калининграде умер пациент с коронавирусом

8 Июль 2020 2020-07-08T11:09:51+03:00

Количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 41

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За сутки в Калининградской области выявлено 11 новых случаев коронавируса, один человек умер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией

«Скончался 60-летний мужчина с тяжёлой полисегментарной пневмонией на фоне тяжелой форма эндокринного заболевания», - отметили в оперштабе.

Таким образом, количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 41.

ИСТОЧНИК KP.RU