2020-07-08T11:09:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

Количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 41
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 11 новых случаев коронавируса, один человек умер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией

«Скончался 60-летний мужчина с тяжёлой полисегментарной пневмонией на фоне тяжелой форма эндокринного заболевания», - отметили в оперштабе.

Таким образом, количество летальных случаев в Калининградской области увеличилось до 41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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