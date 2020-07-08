2020-07-08T11:20:42+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

Электричество отключено на 20-ти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в среду, 8 июля, в течение дня не будет электричества в домах на 20-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12:00 электричество отключено на ул. Кутузова 20-22, 25, 31, 31а, 32, ул. Каштановая аллея 21-25, 24, 30-34, 33, 33а, 37, 38, ул. Бородинская 16, 22-24, 25, пр-кт Победы 27-31, ул. Огарёва 36.

До 18:00 света не будет на ул. Зоологическая 47-47а, 49-51а, 53, 67-71, ул. Кирова 85-87, ул. Репина 2-2а, 3-5, 4-6, ул. Г. Димитрова 1-3, 28-32, 40, пер. Кирова 1-9, ул. Кирова 6-14, пр-кт Советский 13-17, 19, ул. Брамса 40.

В Московском районе до 18:00 свет отключен на ул. Киевская 103-109, ул. П. Морозова 1-3, ул. Ольховая 1-19, ул. Фабричная 3, ул. Багратиона 69, 75-79.

В Ленинградском районе до 18 часов не будет электричества на ул. Старш. Дадаева 58, 62 и ул. Парт. Железняка 12-18.

Холодное водоснабжение приостановлено до 17:00 на ул. Фрунзе 17-21, ул. 9 Апреля 5-7 (поликлиника № 1) и ул. Клинической 6-14.

С 21:00 сегодняшнего вечера до 04:00 завтрашнего утра вода будет отключена на пр-кте Московском 181, 181/1, 186, 186а, 186/1, 188, 188б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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