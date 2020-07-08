В Калининграде резидент ОЭЗ выпускает 2 млн медицинских масок в месяц

8 Июль 2020 2020-07-08T11:44:03+03:00

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В Калининграде на улице Камской компания – резидент ОЭЗ наладила производство медицинских масок. В месяц предприятие «КАП ФОРДЖ» выпускает до 2 млн масок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Компания воспользовалась одной из региональных антикризисных программ, которую мы разработали для производителей противоэпидемического оборудования и продукции. На эти цели можно получить до 20 миллионов рублей льготного займа на пять лет всего под один процент годовых. «КАП ФОРДЖ» стал первым участником этой программы с проектом организации производства санитарно-гигиенических масок», – рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.

Общая стоимость нового проекта составила 16,6 миллиона рублей, из них основную часть – 13,3 млн рублей обеспечили средства льготного займа. Инвестиции примерно в равных долях были направлены на закупку линии по изготовлению масок и первой партии сырья для их производства.

Маски изготавливаются из высококачественного нетканого материала и имеют три слоя: спанбонд – мельтблаун – спанбонд, которые обеспечивают максимальную защиту от вдыхания аэрозолей с вирусами и бактериями, а также крупных капель с ними. Каждое изделие имеет встроенный носовой фиксатор и эластичные ушные петли.

ИСТОЧНИК KP.RU