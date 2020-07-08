2020-07-08T11:51:03+03:00
Общество

Более 200 человек в Калининграде оштрафовали за незаконную торговлю

Суммарно нарушителей правил торговли оштрафовали на 761 тыс рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

С начала 2020 года в Калининграде составлено 339 протоколов за незаконную торговлю. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля городской администрации Евгений Чернышев.

По его словам, 327 протоколов составили непосредственно на граждан, еще 12 – на индивидуальных предпринимателей.

На начало июля мировые суды рассмотрели и приняли решения по 202 протоколам, суммарно нарушителей правил торговли оштрафовали на 761 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24