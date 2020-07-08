Более 200 человек в Калининграде оштрафовали за незаконную торговлю
Суммарно нарушителей правил торговли оштрафовали на 761 тыс рублей
.Фото: мэрия Калининграда
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С начала 2020 года в Калининграде составлено 339 протоколов за незаконную торговлю. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля городской администрации Евгений Чернышев.
По его словам, 327 протоколов составили непосредственно на граждан, еще 12 – на индивидуальных предпринимателей.
На начало июля мировые суды рассмотрели и приняли решения по 202 протоколам, суммарно нарушителей правил торговли оштрафовали на 761 тыс рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU