Более 200 человек в Калининграде оштрафовали за незаконную торговлю

8 Июль 2020 2020-07-08T11:51:03+03:00

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С начала 2020 года в Калининграде составлено 339 протоколов за незаконную торговлю. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля городской администрации Евгений Чернышев.

По его словам, 327 протоколов составили непосредственно на граждан, еще 12 – на индивидуальных предпринимателей.

На начало июля мировые суды рассмотрели и приняли решения по 202 протоколам, суммарно нарушителей правил торговли оштрафовали на 761 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU