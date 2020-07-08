В Калининграде мошенник продавал несуществующие инвалидные коляски

8 Июль 2020 2020-07-08T11:57:28+03:00

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В Калининграде завершено расследование серии мошенничеств при продаже инвалидных колясок. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

В прошлом году 34-летний инженер размещал в интернете объявления о продаже инвалидных колясок и комплектующих к ним. После того как покупатели переводили продавцу деньги, он прекращал общение с ними, а заказанные товары при этом не высылал

«В ходе расследования уголовных дел было установлено, что в основном жертвами обмана становились люди с ограниченными возможностями, проживающие в других регионах РФ. Злоумышленник рассчитывал, что из-за состояния здоровья им будет трудно добиться от него возврата денег», - отметила представитель УМВД.

Злоумышленника выявили и задержали сотрудники отдела «К», которые специализируются на раскрытии преступлений в сфере ИТ-технологий.

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и вернул обманутым им гражданам похищенные деньги.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по 7 эпизодам мошенничеств направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU