В Советске у литовского дальнобойщика нашли почти 1000 пачек сигарет

8 Июль 2020 2020-07-08T12:21:47+03:00

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В Советске у литовского дальнобойщика нашли крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможне

Водитель фуры заявил, что возвращается из рейса в Литву и не имеет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, или сокрытых от таможенного контроля. Тем не менее, автомобиль был направлен на досмотр с применением служебной собаки.

«Бельгийская овчарка малинуа по кличке Бритас Кинг уверенно привела кинолога в водительскую кабину. Оказалось, что в конструктивных полостях под обшивкой двери и в пространстве между крышей и дверным проемом было спрятона 980 пачек сигарет марки «MINSK SUPERSLIMS» с белорусскими акцизными марками», - сообщили в пресс-службе таможни.

На литовца завели административное дело, сигареты и грузовик изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU