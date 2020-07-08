Власти насчитали 20 тысяч неоформленных гаражей в Калининграде

8 Июль 2020 2020-07-08T12:33:04+03:00

Все они должны быть поставлены на учет, заявили в администрации

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В Калининграде находятся порядка 20 тысяч неоформленных в установленном порядке гаражей. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

По его словам, такая внушительная цифра неоформленных гаражей сформировалась, в том числе после внедрения в цифровой дежурный план города сведений ортофотопланов.

«Фактически с точки зрения гражданского законодательства не определены собственники объектов гаражного назначения и земельных участков под ними, в бюджеты разного уровня не поступают доходы в виде арендной платы, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Также не установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию гаражей, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения, противопожарной безопасности. В данном случае необходимо комплексное и системное регулирование вопросов правового положения и деятельности гаражных обществ, а также оформление прав на объекты гаражного назначения», – рассказал Артур Крупин.

Он отметил, что все гаражи должны быть выявлены и поставлены на учет, это позволит увеличить налогооблагаемую базу.

ИСТОЧНИК KP.RU