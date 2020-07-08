Заместитель генпрокурора РФ проведет личный прием в Калининграде

8 Июль 2020 2020-07-08T13:13:41+03:00

Заявления на предварительную запись принимаются до 15 часов 9 июля

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Калининград с рабочим визитом посетит заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в рамках поездки запланировано проведение личного приема жителей области.

«Возможна предварительная запись. Прием граждан будет проводиться 10 июля 2020 года с 10.00 в прокуратуре Калининградской области по адресу: г. Калининград, ул. Горького, д. 4», - сообщили в облпрокуратуре.

Заявления на предварительную запись принимаются до 15 часов 9 июля через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры Калининградской области, а также старшим помощником прокурора области Шумило Е.Н.

В заявлении необходимо кратко указать доводы, с которыми планируется обратиться на прием, действия и решения органов власти, которые обжалуются, а также номер контактного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU