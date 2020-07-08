Роспотребнадзор нашел нарушения в молочной продукции двух калининградских производителей

8 Июль 2020 2020-07-08T13:20:00+03:00

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Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты надзора за качеством и безопасностью молочной продукции, реализуемой в Калининградской области. В первом полугодии специалисты проверили деятельность 58 производителей. Всего исследовано 150 проб молочной продукции по микробиологическим показателям, 107 проб - по санитарно-химическим показателям, 95 проб - по физико-химическим показателям, 84 пробы - на содержание антибиотиков и 35 проб - на радиоактивные вещества.

Хорошая новость - в пробах не выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов.

Одна проба не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям - это молоко сырое, изготовитель - ЗАО «Побединское» (Славский район).

Три пробы не соответствовали требованиям по физикохимическим показателям. Признаки фальсификации (наличие растительного жира) выявлены в пробе масла сливочного, изготовленного ООО «Сигма Холод» (Московская область). В каше молочной сухой быстрорастворимой «Умница» (Ставропольский край) и сывороточном напитке АО «Молоко» - содержание микронутриентов не соответствовало количеству, заявленному в маркировке.

Как сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора нушителей оштрафовали на сумму около 250 тысяч рублей, выданы предписания об устранении нарушений. Из оборота изъяли 5 партий молочной продукции объемом 15 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU