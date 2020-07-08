В Гурьевске закрывают на ремонт недавно открытый парк сенситивного развития

8 Июль 2020 2020-07-08T13:50:58+03:00

В парке в течение двух месяцев будут строить мост и устранять поломки

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Открытый в этом году парк сенситивного развития в Гурьевске с 15 июля снова закрывается. Информацию об этом распространила администрация Гурьевского городского округа.

"Сообщаем вам, что с 15 июля в парке сенситивного развития начнется второй этап строительства моста. Для безопасности посетителей парк будет закрыт до 15 сентября на время проведения работ. Просим отнестись с пониманием! ", - сообщается на сайте администрации.

Техническое открытие парка состоялось в январе этого года, затем он распахнул двери для всех посетителей, после чего, в конце марта, снова закрылся из-за пандемии коронавируса. За недолгое время своей работы парк заслужил много положительных отзывов от посетителей.

Кстати, в соцсетях новость о закрытии парка вызвала немало гневных комментариев жителей Гурьевска. Вот некоторые из них:

"А когда был закрыт из-за карантина, нельзя было проводить эти работы? Как раз бы успели! И все бы были довольны!" - пишет Надежда.

"Уже ничему не удивляюсь. Закройте его тогда навсегда и пускай туда дети чиновников ходят", - предлагает Виктор.

"Отлично. Молодцы. Зимой парк открывают, когда на фиг никому это не надо. Зато летом, в сезон отпусков, жары и палящего солнца, закрывают. Этот мост сейчас никому не нужен. Оставьте парк на лето для людей, для прогулок в прохладе, в тени", - считает Екатерина.

"Прям все для людей! Когда на улице лето-мы его закроем! Пусть зимой ходят в парк!" - не сдерживает эмоций Павел.

В администрации жителям ответили, что хотели бы сдвинуть сроки ремонта, но не могут. К тому же за время эксплуатации некоторые конструкции пришли в негодность.

"Контракт с подрядчиком заключен, и, к сожалению, сдвинуть сроки выполнения работ мы не можем. Помимо строительства моста подрядчик по гарантии будет устранять поломки, так как многие элементы и сооружения в парке использовались не по назначению. В том числе дополнительно будем благоустраивать парк", - сообщили в администрации Гурьевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU