В Немане полицейские задержали «клубничных воров»
В Немане полицейские задержали мужчин, которые воровали клубнику с дачных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
52-летний и 37-летний уголовники по ночам обходили дачные участки и собирали выращенные огородниками овощи и ягоды. Похищенное они затем продавали на местном рынке.
Так, за две ночи мужчины собрали с участка принадлежащего 53-летней воспитательнице детского сада урожай клубники общим весом более 15 килограммов.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU