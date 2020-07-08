В Немане полицейские задержали «клубничных воров»

8 Июль 2020 2020-07-08T13:41:37+03:00

Только с одного участка они собрали 15 кг ягод

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В Немане полицейские задержали мужчин, которые воровали клубнику с дачных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

52-летний и 37-летний уголовники по ночам обходили дачные участки и собирали выращенные огородниками овощи и ягоды. Похищенное они затем продавали на местном рынке.

Так, за две ночи мужчины собрали с участка принадлежащего 53-летней воспитательнице детского сада урожай клубники общим весом более 15 килограммов.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU