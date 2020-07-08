2020-07-08T13:48:45+03:00
Общество

Для ЦГКБ Калининграда купят новый компьютерный томограф

А также автоматическую станцию для выделения нуклеиновых кислот
Виктор Сергеев
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..Фото: архив "КП"
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Региональное правительство выделяет 47,2 млн рублей на покупку нового медицинского оборудования для Центральной городской клинической больницы Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Средства пойдут на приобретение компьютерного томографа и автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот.

Новое оборудование должно быть поставлено в больницу до 1 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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