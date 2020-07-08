Для ЦГКБ Калининграда купят новый компьютерный томограф

8 Июль 2020 2020-07-08T13:48:45+03:00

А также автоматическую станцию для выделения нуклеиновых кислот

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Региональное правительство выделяет 47,2 млн рублей на покупку нового медицинского оборудования для Центральной городской клинической больницы Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Средства пойдут на приобретение компьютерного томографа и автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот.

Новое оборудование должно быть поставлено в больницу до 1 ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU