Для ЦГКБ Калининграда купят новый компьютерный томограф
А также автоматическую станцию для выделения нуклеиновых кислот
.Фото: архив "КП"
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Региональное правительство выделяет 47,2 млн рублей на покупку нового медицинского оборудования для Центральной городской клинической больницы Калининграда. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Средства пойдут на приобретение компьютерного томографа и автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот.
Новое оборудование должно быть поставлено в больницу до 1 ноября этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU