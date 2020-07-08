Радиус поражения - 30 метров: В Калининграде обезвредили мину времен войны

8 Июль 2020 2020-07-08T13:58:30+03:00

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В районе улицы Александра Невского при проведении строительных работ был обнаружен 122-мм артиллерийский снаряд времён войны. Кроме того специалисты мотострелкового полка обезвредили 82-мм миномётную мину на Мамоновском шоссе в Калининграде. Радиус поражения такой мины при взрыве - до 30 метров, разлет осколков - до 150 метров.

Оба боеприпаса вывезли на военный полигон Балтийского флота, где их уничтожат методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU