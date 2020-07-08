2020-07-08T13:58:30+03:00
Общество

Радиус поражения - 30 метров: В Калининграде обезвредили мину времен войны

Об очередных опасных находках сообщили в пресс-службе Балтийского флота
Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районе улицы Александра Невского при проведении строительных работ был обнаружен 122-мм артиллерийский снаряд времён войны. Кроме того специалисты мотострелкового полка обезвредили 82-мм миномётную мину на Мамоновском шоссе в Калининграде. Радиус поражения такой мины при взрыве - до 30 метров, разлет осколков - до 150 метров.

Оба боеприпаса вывезли на военный полигон Балтийского флота, где их уничтожат методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24