2020-07-08T15:36:10+03:00
Происшествия

В Калининграде по подозрению в вооруженном нападении арестован полпред Ингушетии

Пострадавший от полученных ран скончался
Сергей Богров
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Хаваж Хашиев.Хаваж Хашиев.Фото: СОЦСЕТИ
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В Калининграде арестован полномочный представитель Ингушетии в Калининградской области Хаваж Хашиев. Его подозревают в нападении на мужчину и нанесении ножевого ранения, от которого пострадавший позже скончался. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru".

Сообщается, что инцидент произошел 4 июля в одном из поселков Светловского городского округа, куда Хашиев приехал к своей знакомой. Поножовщина случилась во время бытового конфликта.

53-летний Хаваж Хашиев арестован на два месяца. Ему могут быть предъявлены обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.

В Следственном комитете не стали называть имени подозреваемого в убийстве, но при этом факт задержания подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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