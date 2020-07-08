В Калининграде по подозрению в вооруженном нападении арестован полпред Ингушетии
В Калининграде арестован полномочный представитель Ингушетии в Калининградской области Хаваж Хашиев. Его подозревают в нападении на мужчину и нанесении ножевого ранения, от которого пострадавший позже скончался. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru".
Сообщается, что инцидент произошел 4 июля в одном из поселков Светловского городского округа, куда Хашиев приехал к своей знакомой. Поножовщина случилась во время бытового конфликта.
53-летний Хаваж Хашиев арестован на два месяца. Ему могут быть предъявлены обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.
В Следственном комитете не стали называть имени подозреваемого в убийстве, но при этом факт задержания подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU