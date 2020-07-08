В Калининграде установят 30 камер «Безопасного города»
Государственное учреждение «Безопасный город» выделило 3,2 млн рублей на покупку и установку новых камер наблюдения в Калининграде. Соответствующее сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте госзакупок.
Всего ведомство планирует приобрести 30 камер: 3 IP видеокамеры, 18 стационарных и 9 поворотных камер.
Где установят новые камеры:
- ул. Ялтинская возле д.20
- Перекресток ул. Колхозная- ул. Герцена
- Перекресток Советского пр-та и ул. Габайдулина
- Перекресток пр-т Победы- ул. Вагоностроительной
- Перекресток Советского пр-та - ул. Нарвской
- Невского – Краснокаменная
- Кольцо Донского – Румянцева – Колоскова
- ул. Невского, 180
- Пересечение Горького – Ивана Сусанина
- Пр-т Мира – ул. Кутузова
ИСТОЧНИК KP.RU