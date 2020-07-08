2020-07-08T16:44:16+03:00
Общество

В Калининграде установят 30 камер «Безопасного города»

На эти цели выделено 3,2 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Государственное учреждение «Безопасный город» выделило 3,2 млн рублей на покупку и установку новых камер наблюдения в Калининграде. Соответствующее сообщение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте госзакупок.

Всего ведомство планирует приобрести 30 камер: 3 IP видеокамеры, 18 стационарных и 9 поворотных камер.

Где установят новые камеры:

- ул. Ялтинская возле д.20

- Перекресток ул. Колхозная- ул. Герцена

- Перекресток Советского пр-та и ул. Габайдулина

- Перекресток пр-т Победы- ул. Вагоностроительной

- Перекресток Советского пр-та - ул. Нарвской

- Невского – Краснокаменная

- Кольцо ДонскогоРумянцева – Колоскова

- ул. Невского, 180

- Пересечение Горького – Ивана Сусанина

- Пр-т Мира – ул. Кутузова

ИСТОЧНИК KP.RU

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