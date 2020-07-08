2020-07-08T17:05:54+03:00
Общество

Литовец на байдарке незаконно пересек российскую границу

Инцидент произошел во вторник, 7 июля в Советском городском округе
Виктор Сергеев
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..Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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Калининградские пограничники задержали иностранца, который незаконно пересек российско-литовский участок госграницы в Советском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля. 22-летний литовец на байдарке плыл по Неману и пересек границу.

«В сложных погодных условиях нарушителя своевременно обнаружил и задержал пограничный наряд у российского берега реки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный будет привлечен к административной ответственности и передан литовской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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