Литовец на байдарке незаконно пересек российскую границу
Калининградские пограничники задержали иностранца, который незаконно пересек российско-литовский участок госграницы в Советском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.
Инцидент произошел во вторник, 7 июля. 22-летний литовец на байдарке плыл по Неману и пересек границу.
«В сложных погодных условиях нарушителя своевременно обнаружил и задержал пограничный наряд у российского берега реки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанный будет привлечен к административной ответственности и передан литовской стороне.
ИСТОЧНИК KP.RU