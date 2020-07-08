2020-07-08T21:04:52+03:00
Общество

В Калининградской области могут открыться 150 магазинов «Пятерочка»

Об этом рассказал генеральный директор торговой сети
Николай Литвинов
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров стал гостем программы «Реальный сектор» на радио «Бизнес FM – Калининград». Рассказывая об открытии первых магазинов сети в Калининграде, он отметил, что в будущем в регионе могут появиться больше сотни «Пятерочек»

- Население Калининградской области составляет 1,1 миллиона человек. В Калининграде проживает около 400 тысяч человек. Таким образом, по нашим расчетам, область имеет потенциал для открытия 100-150 «Пятерочек», в том числе исходя из того, какой будет конкурентная среда в ближайшие несколько лет, - отметил Гончаров.

Напомним, первые пять магазинов сети «Пятерочка» открылись в Калининграде, Зеленоградске и Черняховске 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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