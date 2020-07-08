В Калининградской области разрешили купаться только на 20 пляжах

8 Июль 2020 2020-07-08T21:02:52+03:00

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Завершился отбор проб воды и песка для проведения исследования в лаборатории. По результатам исследования положительные санитарно-эпидемиологические заключения получены на следующие места для купания:

Калининград

- пляж озера Шенфлиз, ул. Дзержинского;

- пляжи Голубых озер (озера Дальнее и озера Ближнее)

- пляж озера Пелавское, Балтийское шоссе

Зеленоградск и Куршская коса:

- пляж морского побережья протяженностью 250 метров от спуска к морю, расположенного западнее дома № 40 по ул. Гагарина

- пляж морского побережья протяженностью 200 метров в границах: 70 метров западнее и 130 метров восточнее от спуска к морю, около кафе "Нептун";

- пляж морского побережья в районе отеля "Самбия" в границах: 30 метров западнее и 370 метров восточнее спуска с променада, расположенного напротив отеля "Самбия";

- пляж морского побережья в районе п. Куликово протяженностью 150 метров на восток от западной границы земельного участка с кадастровым номером 39:05:000000:2370

- пляж морского побережья в п. Лесной протяженностью 150 метров от спуска с бетонного променада в направлении Зеленоградска;

Янтарный:

- пляж морского побережья протяженностью 1300 метров на север от насосной станции АО "Калининградский янтарный комбинат";

- пляж морского побережья протяженностью 1700 метров на север от дома № 4 по переулку Малый;

- пляж южной и западной частей обводненного карьера в районе шахты "Анна" протяженностью 300 метров и шириной от уреза воды карьера до границы коренного берега

Пионерский:

- пляж морского побережья протяженностью 410 метров от волнореза (буны) № 1 в сторону мыса Гвардейский до волнореза (буны) № 6 (ориентир-спуск к морю у здания "Дом быта")

- пляж морского побережья протяженностью 205 метров от спуска с променада к морю в районе переулка Комсомольский в направлении мыса Гвардейский

Балтийск:

- центральный городской пляж г. Балтийск, ул. Чехова

Светлогорск:

- пляж морского побережья протяженностью 50 метров в границах лагеря им. В. Терешковой в Светлогорске

Правдинск:

- пляж правого берега реки Лава, в 300м выше Правдинской ГЭС-3

Гусевский район:

- пляж на озере Домашнее в пос. Ломово

Полесск:

- городской пляж – Полесский канал

Гурьевский район:

- пляж озера Подворья на Хуторской, п. Константиновка, ул. Хуторская, 1

А также - пляж озера Виштынецкое в границах территорий областного центра детского и молодежного отдыха «Жемчужина» в пос. Ягодное.

В Роспотребнадзоре отметили, что на протяжении купального сезона воды этих рекреационных зон будут неоднократно исследоваться на содержание возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU