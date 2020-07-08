2020-07-08T20:18:30+03:00
Общество

Генеральный директор «Пятерочки» объяснил задержку с открытием магазинов в Калининграде

Сергей Гончаров назвал несколько причин
Николай Литвинов
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Первые пять магазинов сети «Пятерочка» открылись в Калининградской области 26 июня, при этом изначально сделать это планировалось еще весной. В эфире программы «Реальный сектор» на радио «Бизнес FM – Калининград» генеральный директор сети Сергей Гончаров объяснил, с чем была связана задержка.

- Из-за пандемии у нас возникли сложности с проведением ремонтно-строительных работ и завозом оборудования в магазины. Кроме того, были введены определенные ограничения на передвижение между регионами, из-за чего наши сотрудники вынуждены были соблюдать двухнедельный карантин, - рассказал Сергей Гончаров.

По словам генерального директора сети, первые продажи показывают, что калининградцы оценили новые магазины – спрос превзошел ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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