Генеральный директор «Пятерочки» объяснил задержку с открытием магазинов в Калининграде

8 Июль 2020 2020-07-08T20:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые пять магазинов сети «Пятерочка» открылись в Калининградской области 26 июня, при этом изначально сделать это планировалось еще весной. В эфире программы «Реальный сектор» на радио «Бизнес FM – Калининград» генеральный директор сети Сергей Гончаров объяснил, с чем была связана задержка.

- Из-за пандемии у нас возникли сложности с проведением ремонтно-строительных работ и завозом оборудования в магазины. Кроме того, были введены определенные ограничения на передвижение между регионами, из-за чего наши сотрудники вынуждены были соблюдать двухнедельный карантин, - рассказал Сергей Гончаров.

По словам генерального директора сети, первые продажи показывают, что калининградцы оценили новые магазины – спрос превзошел ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU