2020-07-08T21:00:28+03:00
Общество

«Как тебе такое, Илон Маск?»: калининградцы отреагировали на испытания плавучего дома

Николай Литвинов
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..Фото: Правительство Калининградской области
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О начале первых испытаний плавучего дома сообщил в своем Инстаграме губернатор Антон Алиханов.

«Первый экологичный плавучий дом в России прошёл испытания на воде. Хаусбот изготовлен из максимального количества экологичного материала. На его возведение потребовалось полтора года, - рассказал губернатор. - Отапливаться хаусбот будет за счёт теплового насоса. Два электрических двигателя позволяют ходить 10 часов без подзарядки. На палубе рядом с местом отдыха располагаются 20 солнечных батарей. В плавучем доме задействован каждый сантиметр. Раздвижной стол, встроенная под спальней прачечная, подъёмный гриль и даже погреб».

Подписчики губернатора оценили испытания плавучего дома по достоинству. Под постом Антона Алиханова появились восторженные отзывы «Шикарно!», «Отличная задумка и реализация» и ставшее классикой «Как тебе такое, Илон Маск?» .

Напомним, строительство хаусботов освоила компания «Ушаковские верфи». Торжественная церемония спуска на воду судна состоялась 15 июня. Первый калининградский хаусбот в качестве демоверсии послужит делу продвижения возможностей компании-изготовителя преимущественно на внешних рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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