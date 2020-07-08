2020-07-08T23:51:22+03:00
Общество

Движение на улице Багратиона в Калининграде перекроют на две недели

Но точные сроки пока не называются
Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на улице Багратиона продолжается укладка плитки на тротуарах. На следующей неделе должна начаться разборка брусчатки на трамвайных путях - последний раз они ремонтировались 40 лет назад. Пути начнут вскрывать и ремонтировать 100-метровыми отрезками от поворота с Песчаной в сторону Ленинского проспекта.

Полностью проезд по улице будет закрыт в течение двух недель, когда путейцы «Калининград-ГорТранса» вскроют для ремонта рельсовую дугу на пересечении Багратиона с Песчаной. Работы здесь запланированы на заключительный этап, непосредственно перед укладкой верхнего слоя асфальта от Ленинского проспекта до Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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