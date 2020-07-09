Пропавшую три дня назад 85-летнюю калининградку нашли парализованной в лесу

9 Июль 2020 2020-07-09T08:32:23+03:00

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85-летняя жительница Калининграда Лидия М. пропала в понедельник, 6 июля. Она отправилась за грибами и не вернулась. Было известно, что пенсионерка страдает расстройством памяти.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад», женщину удалось отыскать в лесу недалеко от бывшего полигона в районе Окружной. Она жива, но полностью обессилена. Волонтеры обнаружили ее на земле – пенсионерка не могла двигаться и говорить.

Как рассказали порталу klops.ru волонтеры, женщина заблудилась и пролежала на земле две ночи и три дня. Пенсионерку доставили в больницу на машине скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU