Родители Миланы Семеньковой: Подготовка к уколу очень затягивается

9 Июль 2020 2020-07-09T09:08:16+03:00

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Милана Семенькова и ее родители уже почти две недели мы находятся в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева в Москве. Маленькой калининградке, страдающей спинальнно-мышечной атрофией, должны сделать укол препаратом «Золгенсма» стоиомостью около 2 миллионов долларов. Сбор средств, напомним, продолжался несколько месяцев. - К сожалению, подготовка к ввозу и введению препарата очень затягивается, от нас в этом процессе совершенно ничего не зависит. Мы стараемся не унывать, хотя находиться в больнице и быть в хорошем расположении духа сложно, - сообщили в Инстаграме родители девочки. - Милана часто капризничает, плохо ест, больничная еда еи не особо нравится, огромное спасибо волонтеерам, которые заботятся о нас и приносят что-то вкусное. Каждыи день мне приходится носить Милану на руках, стараться держать ее вертикально, потому что мы не смогли привезти с собои вертикализатор. До укола Милане ни в коем случае нельзя болеть, в таких случаях рекомендуется размещение в отдельнои палате. Сеи час мы делим палату с другим малышом. Больница переполнена. - Пока мы находимся в больнице, Милане делают полныи осмотр, мы общаемся с профильными специалистами, выслушиваем все рекомендации. У нас уже составлен длинныи список того, что необходимо приобрести для наилучшеи реабилитации. Благодаря вашеи помощи, у нас есть возможность купить самое необходимое, - рассказала мама Миланы Виктория.

ИСТОЧНИК KP.RU