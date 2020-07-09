Бари Алибасов на 2 года переедет в Калининград, чтобы проходить реабилитацию
О предстоящем переезде известного продюсера в наш город рассказал его сын Бари Алибасов-младший. Он сообщил, что у отца обнаружены необратимые нарушения в коре головного мозг и сейчас продюсер находится в психиатрической больнице № 1 имени Алексеева в Москве.
- Поставили диагноз корсаковский психоз, - рассказал Алибасов-младший и добавил, что врачи оценивают шансы на полное выздоровление всего в 2%.
По словам сына продюсера, Алибасов останется в больнице до августа, после чего отправится на реабилитацию в Калининград. Как сообщают "Известия", в нашем городе под наблюдением врачей он проведет около двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU