Антон Алиханов опубликовал селфи с женой на пляже

9 Июль 2020 2020-07-09T09:40:45+03:00

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Губернатор Антон Алиханов разместил в своем Instagram селфи, на котором он запечатлен с супругой Дарьей. Судя по хэштегам, снимок был сделан в воскресенье на западном пляже Зеленоградска, где глава региона не только отдыхал, но и активно занимался ходьбой.

Напомним, на недавнем открытии курортного сезона в Янтарном губернатор рассказал, что в этом году его супруга с детьми отдыхали на Куршской косе, где им очень понравилось.

ИСТОЧНИК KP.RU