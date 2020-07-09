Антон Алиханов опубликовал селфи с женой на пляже
.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:
Губернатор Антон Алиханов разместил в своем Instagram селфи, на котором он запечатлен с супругой Дарьей. Судя по хэштегам, снимок был сделан в воскресенье на западном пляже Зеленоградска, где глава региона не только отдыхал, но и активно занимался ходьбой.
Напомним, на недавнем открытии курортного сезона в Янтарном губернатор рассказал, что в этом году его супруга с детьми отдыхали на Куршской косе, где им очень понравилось.
ИСТОЧНИК KP.RU