2020-07-09T10:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса

Всего в регионе выявлено 2 578 случаев заболевания.
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области выявлено 14 новых случаев коронвируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе выявлено 2 578 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд поставил точку в деле о закрытой бане в Озерске
В Калининграде закрыли детское отделение кардиоцентра из-за заразившегося COVID-19 ребенка
В Калининграде возобновились рейды по поиску должников по транспортному налогу
Калининградец украл с закрытого предприятия станки на 2 млн рублей
Ушла из жизни руководитель клуба иностранных языков в областной научной библиотеке
В Калининграде коронавирус выявили у двоих детей 5 и 10 лет
На ул. Осипенко в Калининграде пенсионерка на «Ниссане» сбила пешехода
В Калининграде ищут двойников Аллы Пугачевой
На окраине Калининграда пьяный скутерист врезался в автобус
Калининградская область вошла в топ-25 регионов для отдыха в санаториях в высокий сезон
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды
Калининградца задержали за кражу 15 велосипедов
В Калининграде за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса
Антон Алиханов опубликовал селфи с женой на пляже
Бари Алибасов на 2 года переедет в Калининград, чтобы проходить реабилитацию