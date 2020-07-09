В Калининграде за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса
Всего в регионе выявлено 2 578 случаев заболевания.
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За сутки в Калининградской области выявлено 14 новых случаев коронвируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе выявлено 2 578 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU