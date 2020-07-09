Калининградца задержали за кражу 15 велосипедов

9 Июль 2020 2020-07-09T10:53:14+03:00

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В Калининграде полицейские задержали серийного веловора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний горожанин проникал в многоэтажки под видом знакомого одного из жильцов и пешком обходил все лестничные клетки в поисках оставленных вещей. Как правило, его интересовали дорогие велосипеды, которые он угонял, при чем, его не останавливали даже противоугонные тросы.

По версии полицейских, злоумышленник совершил не менее 15 краж из подъездов многоквартирных домов. По одной из версий, похищенное имущество калининградец продавал за полцены случайным прохожим, а также лицам, занимающимся частным извозом.

Сейчас правоохранители разыскивают похищенное имущество, в случае его обнаружения оно будет изъято и возвращено законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU