В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды

9 Июль 2020 2020-07-09T11:08:45+03:00

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В Калининграде в четверг, в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Еловая аллея 63а, 54-82, ул. Парт. Железняка 12-18, ул. Старш. Дадаева 56-58, 62, ВНС ул. Старш. Дадаева-ул. Куйбышева, ул. Машиностроительная 62-64(а,б,в), 68-68а,74-108, ул. Судостроительная 87-89, 94,102, ул. Машиностроительная 66 (МОУ СОШ №29), ул. Мукомольная 2-12, ул. Красносельская 71а,73а-79,81-83, ул. Радистов 13-25а, 29-35,37-41,51,57,14-48а, 54а, ул. Добролюбова 27-29,37,30,46,48, ул. Жуковского 1а,2е, ул. Менделеева 45-45а,46а, 52,62,66а, 70,74, пер. Радистов 1-9,20, ул. Серж. Мишина 55-55а, ул. Штурвальная 2, ул. Тихоненко 76.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15:00 в Московском на ул. П. Морозова 117-139, 146-170. До 16:00 вода отключена в Ленинградском районе на ул. Верхнеозёрной 1-5, 2б-6; ул. Л. Голикова 4; ул. Тургенева 1-5, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU