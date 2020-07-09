Калининградская область вошла в топ-25 регионов для отдыха в санаториях в высокий сезон

9 Июль 2020 2020-07-09T11:19:44+03:00

В среднем, санаторный отдых в регионе обойдется в 3 тысячи рублей в сутки.

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Портал ТурСтат представил рейтинг курортов и регионов России для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях в высокий сезон лета в июле. Рейтинг составлен по данным спроса на санаторно-курортный отдых сервиса бронирования санаториев Санатории-России.рф.

В топ-25 популярных направлений для отдыха в санаториях в июле входят Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкирия, Московская область, Республика Алтай, Ленинградская область, Челябинская область, Самарская область, Нижегородская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан, Республика Карелия, Ярославская область, Пермский край, Свердловская область, Тульская область, Калининградская область, Ивановская область и Новосибирская область.

По данным исследования, санаторный отдых в Калининградской области обойдется в 3 тысячи рублей в сутки.

За проживание, питание и лечение в санаториях Крыма туристы платят, в среднем, 3450 рублей в сутки, в Сочи - 3900 рублей в сутки, в Анапе - 3760 рублей, на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье - Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - от 3,1 до 3,6 тысяч рублей в сутки, в Башкирии - 3,2 тысячи рублей в сутки, в Подмосковье - 3,8 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU