2020-07-09T11:32:25+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда пьяный скутерист врезался в автобус

Пострадали водитель и пассажир скутера
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП с участием скутера в Калининграде в среду, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на Южном обходе Калининграда. 22-летний пьяный скутерист без справ проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автобус.

В результате столкновения водитель и 40-летний пассажир скутера получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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