На окраине Калининграда пьяный скутерист врезался в автобус
Пострадали водитель и пассажир скутера
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП с участием скутера в Калининграде в среду, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на Южном обходе Калининграда. 22-летний пьяный скутерист без справ проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автобус.
В результате столкновения водитель и 40-летний пассажир скутера получили телесные повреждения различной тяжести и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU