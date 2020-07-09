В Калининграде ищут двойников Аллы Пугачевой

9 Июль 2020 2020-07-09T11:33:14+03:00

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Конкурс звездных двойников Музей изобразительных искусств проводит совместно с историком моды и коллекционером Александром Васильевым, чья выставка открыта в Калининграде.

Воссоздав один из предложенных образов и сделав фото в музее, можно выиграть встречу с ведущим Первого канала, получить подарки.

-Я прошу вас подобрать себе прическу, грим и наряд, которые напоминают представленные на выставке «Звуки моды» образы Аллы Пугачевой, Елены Ваенги или Людмилы Гурченко. Выбирайте героиню по вашему вкусу. Победительница получит мой автограф, сувенир и встретится со мной лично, - обратился к калининградцам Александр Васильев.

Итак, условия участия просты: необходимо повторить образ (его элементы) Аллы Пугачевой, Людмилы Гурченко или Елены Ваенги, представленный на выставке «Звуки моды», прийти в этом образе в Музей и сфотографироваться на экспозиции, разместить фото на своих страницах в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм) с тегами #звукимоды #kaliningradartmuseum.

На выставке «Звуки моды» представлено три знаменитых образа Аллы Пугачевой, два – Людмилы Гурченко и один – Елены Ваенги. Александр Васильев пообещал следить за участниками акции и определять победителей. Первые итоги будут подведены 30 июля, уточнили в пресс-службе музея.

О продлении работы выставке и о том, как Александр Васильев боролся с коронавирусом, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU