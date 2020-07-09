На ул. Осипенко в Калининграде пенсионерка на «Ниссане» сбила пешехода

9 Июль 2020 2020-07-09T12:09:10+03:00

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Утром в Калининграде под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Осипенко. 66-летняя водитель «Ниссана» при повороте налево сбила пешехода, который двигался по линии тротуара.

В результате наезда 49-летний мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU