На ул. Осипенко в Калининграде пенсионерка на «Ниссане» сбила пешехода
В результате наезда 49-летний мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в Калининграде под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Осипенко. 66-летняя водитель «Ниссана» при повороте налево сбила пешехода, который двигался по линии тротуара.
В результате наезда 49-летний мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU