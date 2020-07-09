В Калининграде коронавирус выявили у двоих детей 5 и 10 лет

9 Июль 2020 2020-07-09T12:05:03+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Десять случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией родственниками (двое), по месту работы (трое), также при плановом обследовании сотрудников медицинских организаций (один), при трудоустройстве в лагеря (двое), по собственной инициативе (двое)», - рассказали в оперштабе.

Также коронавирус был выявлен в ходе обследования двоих детей в возрасте пяти и десяти лет. Источником их инфицирования стали близкие родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU