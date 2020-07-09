2020-07-09T12:39:04+03:00
Общество

Ушла из жизни руководитель клуба иностранных языков в областной научной библиотеке

Инны Игнатовой не стало после продолжительной болезни
Александр КАТЕРУША
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Инна Игнатова.Инна Игнатова.Фото: Калининградская областная научная библиотека
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Во вторник 7 июля после продолжительной болезни ушла из жизни Инна Игнатова, которая 17 лет проработала в областной научной библиотеке. Занималась отделом литературы на иностранных языках и впоследствии возглавила его. Много лет руководила клубами по изучению иностранных языков.

«Инну Александровну отличал высокий профессионализм и активная жизненная позиция, она всегда была доброжелательна и внимательна к читателям, пользовалась искренним уважением коллег», - отметили в библиотеке.

Коллеги вспоминают Инну Александровну как интеллигентного и доброго человека, прекрасного специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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