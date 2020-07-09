Ушла из жизни руководитель клуба иностранных языков в областной научной библиотеке
Во вторник 7 июля после продолжительной болезни ушла из жизни Инна Игнатова, которая 17 лет проработала в областной научной библиотеке. Занималась отделом литературы на иностранных языках и впоследствии возглавила его. Много лет руководила клубами по изучению иностранных языков.
«Инну Александровну отличал высокий профессионализм и активная жизненная позиция, она всегда была доброжелательна и внимательна к читателям, пользовалась искренним уважением коллег», - отметили в библиотеке.
Коллеги вспоминают Инну Александровну как интеллигентного и доброго человека, прекрасного специалиста.
ИСТОЧНИК KP.RU