2020-07-09T12:44:20+03:00
Общество

Калининградец украл с закрытого предприятия станки на 2 млн рублей

Производственное оборудование он сдал на металлолом
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Багратионовске полицейские задержали местного жителя, который обокрал закрывшийся мясокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

47-летний мужчина проник на неохраняемую территорию и через разбитое окно залез в помещение. В течение 5 дней он разбирал производственные станки и вывозил их в различные пункты приема металла. Ущерб от его действий составил 2 миллиона рублей.

Полицейские проверили местные металлоприемки, в которых владелец предприятия узнал части принадлежащих ему станков. Сотрудники полиции выяснили приметы мужчины, сдавшего металл, и вскоре установили его личность и задержали. Выяснилось, что злоумышленник сдал свыше 750 килограмм металла.

На горожанина завели уголовное дело по статье Кража, совершенная в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд поставил точку в деле о закрытой бане в Озерске
В Калининграде закрыли детское отделение кардиоцентра из-за заразившегося COVID-19 ребенка
В Калининграде возобновились рейды по поиску должников по транспортному налогу
Калининградец украл с закрытого предприятия станки на 2 млн рублей
Ушла из жизни руководитель клуба иностранных языков в областной научной библиотеке
В Калининграде коронавирус выявили у двоих детей 5 и 10 лет
На ул. Осипенко в Калининграде пенсионерка на «Ниссане» сбила пешехода
В Калининграде ищут двойников Аллы Пугачевой
На окраине Калининграда пьяный скутерист врезался в автобус
Калининградская область вошла в топ-25 регионов для отдыха в санаториях в высокий сезон
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды
Калининградца задержали за кражу 15 велосипедов
В Калининграде за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса
Антон Алиханов опубликовал селфи с женой на пляже
Бари Алибасов на 2 года переедет в Калининград, чтобы проходить реабилитацию