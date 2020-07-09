Калининградец украл с закрытого предприятия станки на 2 млн рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T12:44:20+03:00

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В Багратионовске полицейские задержали местного жителя, который обокрал закрывшийся мясокомбинат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

47-летний мужчина проник на неохраняемую территорию и через разбитое окно залез в помещение. В течение 5 дней он разбирал производственные станки и вывозил их в различные пункты приема металла. Ущерб от его действий составил 2 миллиона рублей.

Полицейские проверили местные металлоприемки, в которых владелец предприятия узнал части принадлежащих ему станков. Сотрудники полиции выяснили приметы мужчины, сдавшего металл, и вскоре установили его личность и задержали. Выяснилось, что злоумышленник сдал свыше 750 килограмм металла.

На горожанина завели уголовное дело по статье Кража, совершенная в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU