2020-07-09T13:42:33+03:00
Общество

В Калининграде возобновились рейды по поиску должников по транспортному налогу

С начала года за долги было арестовано более 50 автомобилей
Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининградской области возобновились выездные рейды для поиска злостных неплательщиков транспортного налога. Накануне операция «Должник» прошла на улице Емельянова в Калининграде.

«В ходе таких рейдов проверяющие могут остановить машину не только должников по имущественным налогам: это может быть любой гражданин, в отношении которого открыто исполнительное производство, например, за неуплату алиментов», – рассказала начальник управления по анализу эффективности и результативности правительства Виолетта Лёвина.

За первые три месяца 2020 года до введения эпидемических ограничений организаторы успели провести ещё пять совместных рейдов, в ходе которых за долги в 20,3 миллиона рублей, включая 1,3 млн – по транспортному налогу, было арестовано более полусотни автомобилей.

В прошлом году в регионе было проведено 52 выездных рейда. В результате было арестовано 591 транспортное средство, владельцы которых задолжали в общей сумме более 215 миллиона рублей, из них 46,7 млн рублей составила задолженность по транспортному налогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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