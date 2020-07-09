В Калининграде закрыли детское отделение кардиоцентра из-за заразившегося COVID-19 ребенка
Коронавирус диагностировали у 10-летнего пациента калининградского кардиоцентра в Родниках. После этого было принято решение закрыть на карантин все детское отделение кардиоцентра.
Как сообщает klops.ru, симптомов у ребенка не было - ковид обнаружили при обследовании перед плановой операцией. Сейчас в детском отделении временно приостановлены операции, проведена дезинфекция, но новых пациентов не принимают. Определяется круг контактных среди пациентов и персонала. В кардиоцентре остаются дети, которым необходима помощь в условиях стационара.
Напомним, в начале июня коронавирусом заразился главврач кардиоцентра Юрий Шнейдер, после чего лечебное учреждение закрывали на обсервацию.
ИСТОЧНИК KP.RU