Суд поставил точку в деле о закрытой бане в Озерске

9 Июль 2020 2020-07-09T13:57:24+03:00

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Администрации Озерска все же придется решить вопрос с открытие бани в городе. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Единственная баня в Озерске закрылась в октябре прошлого года. В результате местные жители не могли нормально помыться, а также этого были лишены льготники, которым и вовсе полагались талоны на оплату банных услуг в размере 50%.

Районный суд обязал местную администрацию до 1 ноября этого года создать на территории Озерска условия для бытового обслуживания и обеспечить жителей необходимым количеством банных мест. Чиновники подали апелляцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда оставила решение суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU