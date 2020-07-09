В Калининграде председатель ТСЖ присваивал деньги жильцов

9 Июль 2020 2020-07-09T14:20:54+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению председателя ТСЖ в присвоении денег жильцов. Обэтом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД, 55-летний председатель оформлял фиктивные договоры на прочистку систем отопления и присваивал выделенные на это денежные средства жильцов. При этом никаких работ фактически не проводилось.

В ходе расследования выяснилось, что фирма, которая по отчетам председателя ТСЖ якобы проводила прочистку труб, на самом деле занимается торговлей товарами, а ее владелец никаких документов о выполненных коммунальных работах не подписывал.

Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU