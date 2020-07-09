2020-07-09T15:17:07+03:00
Общество

Предприятие в Багратионовске оштрафовали на 100 тыс за ямы и выбоины на дороге

муниципальное предприятие не обеспечило безопасность дорожного движения
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовске муниципальное предприятие оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Множественные выбоины были обнаружены на проезжей части дороги в поселке Майское. Дорога была закреплена на МКУ «Отдел капитального строительства», это учреждение должно было принять меры, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Суд оштрафовал МКУ «Отдел капитального строительства» на 105 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Предприятие в Багратионовске оштрафовали на 100 тыс за ямы и выбоины на дороге
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