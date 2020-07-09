HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в июле

9 Июль 2020 2020-07-09T15:55:27+03:00

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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в начале июля.

По данным исследования, самую высокую зарплату в регионе сейчас предлагают Senior Android Developer в отрасли информационные технологии – от 200 до 290 тысяч рублей до вычета НДФЛ. От 180 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ предлагают управляющему сетью (франшиза), от 160 000 руб. до вычета НДФЛ – программисту C# (Senior).

В топ-5 высокооплачиваемых вакансий также вошли Эксперт по недвижимости - от 150 000 руб. на руки, а также главный инженер – от 140 тыс рублей.

Больше всего вариантов занятости в Калининградской области за месяц на hh.ru открыто для рабочего персонала (28%), специалистов в области продаж (23%), IT, интернета и телекоммуникаций (10% от всех вакансий), строительства и недвижимости, производства (по 10%).

Самыми востребованными на рынке труда региона можно назвать менеджеров по продажам и по работе с клиентами, продавцов и консультантов, операторов call-центра, токарей, фрезеровщиков, разнорабочих, электриков, монтажников, программистов и разработчиков, менеджеров проектов, инженеров различных специализаций, аналитиков, рабочих строительных специальностей, операторов станков, наладчиков, технологов, фасовщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU