2020-07-09T16:00:07+03:00
Звезды

На Первом канале покажут сериал, снятый в Калининградской области

В проекте «Андреевский флаг» задействованы такие актеры как Анатолий Васильев и Елена Проклова
Александр КАТЕРУША
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Борис Щербаков провел в Калининграде несколько дней.Борис Щербаков провел в Калининграде несколько дней.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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На Первом канале готовятся к премьере 16-серийной семейной саги о жизни трех поколений военной династии Чернобаевских в Калининграде.

«Андреевский флаг» это патриотическая история про армию и Военно-Морской флот России. В фильме задействованы звезды кино Анатолий Васильев («Экипаж», сериал «Сваты»), Елена Проклова («Мимино», «Собака на сене»), Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»), Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Хочу в тюрьму», «Легенда № 17», сериал «Тихий Дон») м др.

Как сообщается на сайте Первого канала, сериал снимался в месте базирования Балтийского флота и службы главных героев в Калининграде.

«За четыре месяца съемок группа перемещалась по балтийскому побережью — поработать успели кроме столицы области в Светлогорске и на базе ВМФ в Балтийске», - говорится в сообщении.

В съемках участвовали настоящие корабли и подводные лодки, в кадре много военных.

Режиссером картины выступил Виталий Воробьев.

Смотрите семейную сагу «Андреевский флаг» по будням, с 13 июля после программы «Время»

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Вице-адмирал Григорий Сергеевич Чернобаевский уходит в почетную отставку и с головой окунается в домашние дела: у сына, который также служит на флоте, карьерные сложности, дочь устраивает личную жизнь наперекор семье, а внук отказывается продолжать военную династию. Зрителей ждет не только семейная сага о жизни современных моряков, но и захватывающие приключения…

ИСТОЧНИК KP.RU

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